ЦИК отказался регистрировать Полонского, Навального и Лурье на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия РФ в ходе заседания в понедельник приняла решение отказать блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборах президента из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению.



При этом глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что к собранию избирателей в поддержку Навального нет никаких претензий, а все документы оппозиционера были составлены верно.

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации группе в поддержку самовыдвижения на выборы главы государства бизнесмена Сергея Полонского, так как в ней было менее 500 человек.

Вслед за Полонским право баллотироваться на пост президента РФ не получил журналист Олег Лурье. Причиной отказа стала судимость потенциального кандидата

Ранее сообщалось, что Центризбирком РФ получил уведомления о проведении предвыборных съездов от 18 партий и уведомления о проведении собраний групп избирателей в поддержку 25 самовыдвиженцев.