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ЦИК продлил рабочий день из-за нашествия кандидатов в президенты

24 Декабря 2017 в 16:06
ЦИК продлил рабочий день из-за нашествия кандидатов в президенты

Рабочий день Центризбиркома в воскресенье, 24 декабря, будет продлен. Такое решение приняла глава ЦИК Элла Памфилова в связи с большим количеством желающих подать документы на регистрацию кандидатом в президенты.

По воскресеньям ЦИК работает с 10:00 до 15:00. Сегодня документы кандидатов подали самовыдвиженец Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова, а также выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин.

Кроме них в ЦИК был замечен шоумен Лаки Ли, который намерен баллотироваться как самовыдвиженец. Также подать документы 24 декабря пообещал оппозиционер Алексей Навальный, пишет ТАСС.

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