ЦИК попросил ведущих дебатов вести себя прилично

Глава Центризбиркома Элла Памфилова после жалобы кандидата в президенты России Ксении Собчак сделала замечание ведущему Первого канала, который некорректно вел себя по время дебатов.По словам Памфиловой, ведущий Анатолий Кузичев «не должен был давать характеристики и оценки», а также некорректно высказываться в адрес кандидата. Вести себя подобным образом на политических дебатах недопустимо, пишет «Свободная пресса».

Руководство Первого канала заявило, что примет к сведению замечание ЦИК.

Ранее во время теледебатов Кузичев назвал Собчак клоунессой.