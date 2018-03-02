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ЦИК попросил ведущих дебатов вести себя прилично

2 Марта 2018 в 18:22
ЦИК попросил ведущих дебатов вести себя прилично

Глава Центризбиркома Элла Памфилова после жалобы кандидата в президенты России Ксении Собчак сделала замечание ведущему Первого канала, который некорректно вел себя по время дебатов.По словам Памфиловой, ведущий Анатолий Кузичев «не должен был давать характеристики и оценки», а также некорректно высказываться в адрес кандидата. Вести себя подобным образом на политических дебатах недопустимо, пишет «Свободная пресса».

Руководство Первого канала заявило, что примет к сведению замечание ЦИК.

Ранее во время теледебатов Кузичев назвал Собчак клоунессой.

 

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