ЦИК озвучил первые результаты подсчета голосов на выборах в Хакасии

Единственный кандидат на выборах главы Хакасии Валентин Коновалов после подсчета 1,03% протоколов набрал 54, 26%. Против кандидата от КПРФ проголосовали 44, 69% избирателей.

Как заявил в беседе с журналистами замглавы ЦИК Николай Булаев, второй тур выборов в Хакасии прошел спокойно.

«Сейчас начинается подсчет голосов, и я думаю, что все возможные интриги и конфликты в течение ближайшего времени могут появиться. В принципе, пока ситуация достаточно спокойная», — сказал Булаев, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас проверяются сообщения о нарушениях, в том числе о подвозе избирателей и двойном голосовании на одном из участков, которые поступили в течение дня.

Ранее сообщалось, что одну из сотрудниц УИК в Хакасии отстранили от работы за то, что выдала два бюллетеня для голосования в одни руки.