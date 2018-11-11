Воскресенье
11 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

ЦИК озвучил первые результаты подсчета голосов на выборах в Хакасии

11 Ноября 2018 в 17:22
ЦИК озвучил первые результаты подсчета голосов на выборах в Хакасии

Единственный кандидат на выборах главы Хакасии Валентин Коновалов после подсчета 1,03% протоколов набрал 54, 26%. Против кандидата от КПРФ проголосовали 44, 69% избирателей.

Как заявил в беседе с журналистами замглавы ЦИК Николай Булаев, второй тур выборов в Хакасии прошел спокойно.

«Сейчас начинается подсчет голосов, и я думаю, что все возможные интриги и конфликты в течение ближайшего времени могут появиться. В принципе, пока ситуация достаточно спокойная», — сказал Булаев, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас проверяются сообщения о нарушениях, в том числе о подвозе избирателей и двойном голосовании на одном из участков, которые поступили в течение дня.

Ранее сообщалось, что одну из сотрудниц УИК в Хакасии отстранили от работы за то, что выдала два бюллетеня для голосования в одни руки.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.