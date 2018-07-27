ЦИК отказался утвердить референдум по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия отказалась утвердить формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенную КПРФ для референдума. Коммунисты хотели вынести на всенародное голосование вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». В ЦИК сочли этот вариант неопределенным и вводящим в заблуждение, передаёт ТАСС. Кроме того, такая формулировка может быть истолкована несколькими способами, отмечает Газета.ру .

При этом, как подчеркнула глава Центризбиркома Элла Памфилова, комиссия готова провести специальные консультации, чтобы КПРФ сумели представить вариант вопроса, соответствующей законодательству.

Кроме того, как отмечалось на заседании ЦИК, к моменту проведения референдума закон о пенсионной реформе, уже может быть принят и вступить в силу. Чтобы провести плебисцит, организаторам необходимо зарегистрировать инициативные группы в 43 субъектах федерации, а также собрать два миллиона подписей.