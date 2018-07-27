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ЦИК отказался утвердить референдум по пенсионной реформе

27 Июля 2018 в 17:52
ЦИК отказался утвердить референдум по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия отказалась утвердить формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенную КПРФ для референдума. Коммунисты хотели вынести на всенародное голосование вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». В ЦИК сочли этот вариант неопределенным и вводящим в заблуждение, передаёт ТАСС. Кроме того, такая формулировка может быть истолкована несколькими способами, отмечает Газета.ру

При этом, как подчеркнула глава Центризбиркома Элла Памфилова, комиссия готова провести специальные консультации, чтобы КПРФ сумели представить вариант вопроса, соответствующей законодательству. 

Кроме того, как отмечалось на заседании ЦИК, к моменту проведения референдума закон о пенсионной реформе, уже может быть принят и вступить в силу. Чтобы провести плебисцит, организаторам необходимо зарегистрировать инициативные группы в 43 субъектах федерации, а также собрать два миллиона подписей.

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