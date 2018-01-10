ЦИК отказался пустить на выборы Волынец и пятерых самовыдвиженцев

Центризбирком в среду отказался допустить к участию в выборах президента России главу Национального родительского комитета Ирину Волынец, выдвинутую партией «Народ против коррупции», а также пятерых самовыдвиженцев.

Как сообщает «Интерфакс», ЦИК не стал регистрировать группы избирателей, созданных в поддержку предпринимателя Владимира Кузнецова, бывшего главы регионального отделения партии ПАРНАС пенсионера из Оренбурга Сергея Столпака и руководителя центра поддержки детей-сирот «Сотвори добро» Василия Пугачева.

Также не смогли пройти процедуру выдвижения сооснователь организации «Дети СССР» Тристан Присягин и IT-специалист Виктор Черепнин.

Им было отказано «в связи с несоблюдением претендентами требований законодательства и отсутствием необходимых документов».