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ЦИК одобрил уже пять вариантов вопроса для пенсионного референдума

10 Августа 2018 в 14:06
ЦИК одобрил уже пять вариантов вопроса для пенсионного референдума

Центральная избирательная комиссия одобрила ещё два варианта вопросов о повышении пенсионного возраста, которые предлагается вынести на всенародный референдум. Как сообщает «Интерфакс», признаны соответствующими установленным правилам формулировки, поданные областными подгруппами инициативных групп в Нижегородской и Вологодской областях.

Таким образом, в России уже пять инициативных групп имеют право предпринять дальнейшие шаги для организации референдума. Они должны зарегистрироваться в более чем половине регионов. Причём, согласно требованиям законодательства, в одном субъекте может быть зарегистрирована только одна из них, так как вопросы у всех аналогичные.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила с призывом объединиться всем инициаторам плебисцита, чтобы не лишится возможности добиться его проведения. Она считает, что умножение вариантов вопросов, которые по сути имеют схожий смысл, девальвирует саму идею референдума.

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