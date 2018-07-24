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ЦИК обсудит возможность проведения пенсионного референдума 25 июля

24 Июля 2018 в 14:26
ЦИК обсудит возможность проведения пенсионного референдума 25 июля

Рассмотрение инициативы КПРФ о проведении референдума против повышения пенсионного возраста намечено на 25 июля. Вопрос значится в повестке заседания Центризбиркома России, который опубликован 24 июля на сайте ЦИК, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что КПРФ направила в ЦИК документы о проведении общероссийского референдума по вопросу пенсионных изменений.

19 июля Госдума рассмотрела соответствующий законопроект, сообщает Газета.ру. Большинство депутатов высказались за него. Тем не менее, время внесения поправок в документ увеличено: вместо стандартного месяца, их можно будет направлять в течение двух месяцев.

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