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ЦИК не отменит Грудинину регистрацию из-за иностранных счетов, но перепроверит

12 Февраля 2018 в 17:50
ЦИК не отменит Грудинину регистрацию из-за иностранных счетов, но перепроверит

У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) нет оснований для отмены регистрации кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина из-за его якобы не закрытых счетов в иностранных банках. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее Грудинин сообщил в ЦИК о пяти счетах в зарубежных банках. По данным проверки Федеральной налоговой службы, три счета 28 декабря были закрыты. По еще двум счетам, сообщил Булаев, «ФНС не подтверждает, что у нее есть информация об открытии этих счетов» и о том, что они были закрыты. Кроме того, ФНС сообщила ЦИК о том, что у Грудинина есть еще два счета в банках Швейцарии, которые были открыты в июле 2017 года. 2 февраля он отправил в ФНС информацию о закрытии этих счетов.

Булаев также отметил, что Павел Грудинин дважды представлял в ЦИК заявления о закрытии всех иностранных счетов, и у комиссии нет оснований не верить ему. При этом зампред комиссии не исключил, что ЦИК может повторно обратиться в ФНС и запросить информацию по этому кандидату из-за расхождения в документах, поданных Грудининым, и информацией, представленной налоговиками.  

 

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