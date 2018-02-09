ЦИК нашла неточности в отчёте о доходах Собчак

Неточности в отчёте о доходах кандидата в президенты Ксении Собчак нашла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), пишет Ura.ru.

Помимо указанных счетов комиссией были найдены ещё два счета с общей суммой средств около 391 тысячи рублей. Также кандидат не указала 10% долю в ООО «Бессер». Супруг Собчак Максим Виторган также не учёл сведения о доходах на сумму около 212 тысяч рублей и не указал четыре счёта в банке, на которых лежит около 95 тысяч рублей.

Как напоминает «Свободная пресса», ранее Ксения Собчак подала в ЦИК сведения о доходах за шесть лет. Ее капитал составил почти 404 миллиона рублей.