ЦИК проверит наличие новых зарубежных счетов у Грудинина через ФНС

Центризбирком может вновь обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы уточнить информацию по поводу зарубежных счетов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Об этом 12 февраля рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Такой шаг будет связан с противоречивой информацией между документами, которые ранее предоставил кандидат от КПРФ.

«Есть противоречия между поданными документами Павла Николаевича (Грудинина) и информацией, представленной налоговой службой. Чтобы снять все недомолвки, ЦИК имеет право повторно обратиться в ФНС и запросить ответы на вопросы: действительно ли есть незакрытые счета, действительно ли на двух счетах в банках в Швейцарии были остатки денежных средств, о которых Павел Николаевич не проинформировал», - цитирует слова Булаева «Интерфакс».

Как подчеркнул заместитель председателя ЦИК, по данному вопросу уже направлялся запрос к самому Грудинину, однако он на него так и не ответил. Булаев уточнил, что основные вопросы касаются двух счетов гендиректора Совхоза имени Ленина в банке Лихтенштейна.

«Есть одно маленькое обстоятельство - ЦИК об этих счетах не информирована, так же ЦИК не была информирована об остатках денежных средств на 1 декабря 2017 года. Мы до сих пор такой информации не имеем», - сказал Булаев.

Напомним, согласно ФЗ, касающегося выборов президента России, кандидат должен направлять письменные уведомления о том, что у него нет счетов или ценностей в иностранных банках.