ЦИК 6 февраля рассмотрит вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах

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На заседании Центральной избирательной комиссии 6 февраля будет рассмотрен вопрос о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на предстоящий выборах. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.



По его словам, 7 и 8 февраля в ЦИК будут рассматривать вопросы по регистрации остальных кандидатур.

В понедельник, 5 февраля, ЦИК передал доверенному лицу Владимира Путина протокол об итогах проверки подписей в его поддержку, пишут «Известия». Речь идет о 315 тыс. подписей. Всего в поддержку Путина было собрано более 1,5 млн подписей россиян.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что 0,39 процента от общего числа собранных в поддержку Путина подписей признано недействительными, отмечает RT.