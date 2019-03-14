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Чёрные ящики эфиопского Boeing 737 MAX отправили в Париж

14 Марта 2019 в 10:08
Чёрные ящики эфиопского Boeing 737 MAX отправили в Париж

Авиакомпания Ethiopian Airlines приняла решение передать параметрические самописцы лайнера Boeing 737 MAX 8, который разбился под Аддис-Абебой, для расшифровки во Францию. Об этом объявлено в официальном Twitter авиаперевозчика, передает RT. Оба чёрных ящика самолета были обнаружены в приемлемом состоянии.

Лайнер Ethiopian Airlines упал 10 марта возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии. В катастрофе погибли все 157 человек, которые находились на борту человек, в том числе трое граждан России.

Большинство авиакомпаний мира временно отказались от эксплуатации этого типа самолета, так как его аналог разбился в октябре 2018 года в Индонезии. По приоритетной версии к катастрофе привели проблемы в новейшей системе управления самолетом. Автоматика могла неожиданно для пилотов направить лайнер к земле.

По последним данным, эксплуатация всех самолетов семейства Boeing 737 Max временно прекращена. Как отмечают «Известия», ссылаясь на портал Flightradar24, ни одной такой машины нет в воздухе. Причём, от полетов временно отстранены не только Boeing 737 Max 8, которые разбились в Эфиопии и Индонезии, но также и модели 7, 9 и 10.

Как отмечает Ura.ru, ранее корпорация Boeing попросила Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановить полеты всех вариантов 737 MAX. Правда, президент Дональд Трамп объявил о временном прекращении полетов только Boeing 737 Max 8 и Max 9. Как передает Газета.ру, сразу вслед за этим акции компании упали более чем на 3%.

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