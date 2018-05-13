«Чужая территория». Почему Киеву не нужен Крым

Украине не нужен Крым. Для Киева полуостров является «чужой территорией». Такое мнение высказал в беседе с журналистами писатель и политический деятель Василий Шкляр.

По словам писателя, в Нью-Йорке и Чикаго и то больше «сознательных украинцев», чем в Крыму. А на полуострове сегодня много «природных» россиян, которые пребывают «в эйфории от того, что они живут в России».



«Зачем мы себя дурим? Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?» — заметил Шкляр.

Писатель добавил, что полуостров никогда не был частью страны, а граждане Украины, которые там проживали, считали Крым чужбиной. По мнению Шкляра, своей землей можно считать только ту, которую нации может освоить на уровне культуры и духовности, остальное – «серая зона», которая тормозит украинский прогресс, пишет РИА Новости.



