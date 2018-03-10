Чубаров пригрозил россиянам выселением из Крыма

Лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» и депутат Верховной Рады Рефат Чубаров пообещал заставить всех россиян покинуть Крым. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала.

«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, что они будут обязаны выехать», — заявил Чубаров украинскому «Пятому каналу».

Чубаров уверен, что события в Крыму могут и будут развиваться только по такому сценарию.

Ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер предложил вводить персональные санкции за посещение Крыма.