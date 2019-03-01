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Что изменится в законах с 1 марта 2019 года

1 Марта 2019 в 09:43
Что изменится в законах с 1 марта 2019 года
Ряд нововведений вступают в силу с 1 марта.

Так диспетчеры аварийно-диспетчерские службы теперь обязаны принять звонок от жильца максимум за 5 минут. Если этого не происходит, то сотрудники службы должны перезвонить в течение 10 минут.

Как пишет RT, аварии коммунальных систем должны быть локализованы в течение получаса с момента сообщения о них. На устранение отводится не более трех суток.

С началом весны регистрация загородных домов станет сложнее. Заканчивается так называемая «дачная амнистия». Если гражданин не успел за прошедшее время, что называется, легализовать неправильно оформленные строения по упрощенной форме, то теперь это этот процесс становится более трудоемким.

Теперь о строительных работах на своих участках нужно сообщать в органы местной администрации, уточняет Ura.ru. И здесь тоже сроки регламентируются. Ответить на сообщение о начале строительства должны в течение недели.

Разрешение дается на 10 лет.

При этом новые правила не распространяются на строительство бани, беседки или сарая.

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