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ЧП в Каталонии: Россияне не обращались за помощью после инцидента с пригородным поездом

20 Ноября 2018 в 12:32
ЧП в Каталонии: Россияне не обращались за помощью после инцидента с пригородным поездом
ФОТО: Day.Az

Граждане России пока не обращались за помощью в консульство нашей страны в Барселоне после инцидента с пригородным поездом. Как напоминает ТАСС, он сошёл с рельсов в испанской Каталонии.

Как напоминает RT, в результате ЧП погиб один человек, ещё более 40 получили травмы. Среди пострадавших шестеро несовершеннолетних. Инцидент произошел на перегоне между городами Тарраса и Манреса. В составе находилось более 130 человек. По предварительной информации, с рельсов сошли два из шести вагонов поезда. На месте происшествия работают спасатели, сотрудник скорой помощи, а также пожарные и правоохранители.

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