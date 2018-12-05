Членов участковых избиркомов хотят увековечить

Решение по изготовлению памятника членам участковой избирательной комиссии не было принято, хотя такая идея обсуждалась, сообщили ТАСС в пресс-службе Центризбиркома РФ.

Ранее РБК опубликовало материал со ссылкой на письмо председателя одной из региональных избирательных комиссий, в котором сообщается о сборе средств на создание памятника. Стоимость изготовления монумента составляет, согласно письму, 3,5 млн рублей.

Сбором средств, по обнародованным данным, занимается председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский, который, по данным РБК, является автором проекта памятника.

Ранее НСН сообщала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы нескольких жителей Санкт-Петербурга, которые утверждали, что выборы в Госдуму в декабре 2011 года были нечестными. Среди подавших жалобы был, в частности, экс-кандидат в Законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия» Андрей Давыдов. Он утверждал, что по результатам голосования на 639-м избирательном участке в Санкт-Петербурге участковая избирательная комиссия зафиксировала победу «Справедливой России». При этом по официальным данным, опубликованным городской избирательной комиссией, «Справедливая Россия» потеряла 274 голосов и откатилась на пятое место, а «Единой России» голоса добавлялись. Бывший депутат утверждал, что такая же схема использовалась и на десятках других избирательных участках. ЕСПЧ постановил, что государство каждому из четырех истцов должно выплатить по 7,5 тысяч евро, еще 8 тысяч евро они должны получить в качестве компенсации за судебные издержки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что подобные истцы делают бизнес, требуя компенсацию от своей страны, а к честности и правде не имеют никакого отношения.