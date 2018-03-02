Член кокаиновой банды задержан в ФРГ

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук задержан в Германии, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции, передает РИА Новости. Жеребков также уточнил, что сотрудники полиции нашли его в квартире в пригороде немецкой столицы.

Спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву 362 килограммов кокаина‍, сообщает RT.

Ранее были арестованы другие фигуранты «Кокаинового дела», сообщает «Газета.ру». Была также опровергнута информация об отправке наркотика по каналам дипломатической почты.