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Член кокаиновой банды задержан в ФРГ

2 Марта 2018 в 09:41
Член кокаиновой банды задержан в ФРГ

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук задержан в Германии, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции, передает РИА Новости. Жеребков также уточнил, что сотрудники полиции нашли его в квартире в пригороде немецкой столицы.

Спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву 362 килограммов кокаина‍, сообщает RT

Ранее были арестованы другие фигуранты «Кокаинового дела», сообщает «Газета.ру». Была также опровергнута информация об отправке наркотика по каналам дипломатической почты.   

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