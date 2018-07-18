Член банды Басаева экстрадирован в Россию

Члена банды Шамиля Басаева, Аслана Яндиева экстрадировали из Словакии в Россию, сообщает RT со ссылкой на сообщение ФСБ.

Отмечается, что по данным следствия боевик был причастен к ряду терактов во Владикавказе, совершенных в 2006 году. В 2010 году он покинул Россию по фальшивым документам, пытался легализовать своё пребывание в нескольких европейских государствах. Был задержан в 2011 году в Словакии, однако защита Яндиева препятствовала его экстрадиции в Россию.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, после экстрадиции боевика в Россию продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по оформлению документов о его причастности к терактам.