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«Читает, смотрит новости». Чем занят Путин в полетах

18 Ноября 2018 в 17:31
«Читает, смотрит новости». Чем занят Путин в полетах

Президент России Владимир Путин во время длительных перелетов работает с документами, смотрит новости или читает. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на подпись к  главе государства ежедневно поступают указы, распоряжения и другие документы, которые выпускает его администрация и пресс-служба.

«Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Песков добавил, что художественную литературу президент России тоже читает, но на это у него остается совсем мало времени.

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