Пятница
29 декабря
USD 57.63
EUR 68.79
Горячие новости

Число жителей Земли к 1 января возрастёт до 7,444 млрд человек

29 Декабря 2017 в 10:43
Число жителей Земли к 1 января возрастёт до 7,444 млрд человек

К 1 января число жителей Земли достигнет 7,444 миллиардов человек. Об этом рассказали в Бюро переписи США. Они также рассказали, что за текущий год население планеты возросло на 78,5 миллионов человек (1,07%).

Специалисты, которые проводили исследование уверены, что с начала 2018 года в мире каждую секунду будут рождаться 4,3 ребёнка. В то же время будут умирать 1,8 человека, сообщает ТАСС.

В Бюро переписи США также предсказали рост населения Земли к 2050 году до 9 миллиардов человек, сообщает «Свободная Пресса».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.