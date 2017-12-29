Число жителей Земли к 1 января возрастёт до 7,444 млрд человек

К 1 января число жителей Земли достигнет 7,444 миллиардов человек. Об этом рассказали в Бюро переписи США. Они также рассказали, что за текущий год население планеты возросло на 78,5 миллионов человек (1,07%).

Специалисты, которые проводили исследование уверены, что с начала 2018 года в мире каждую секунду будут рождаться 4,3 ребёнка. В то же время будут умирать 1,8 человека, сообщает ТАСС.

В Бюро переписи США также предсказали рост населения Земли к 2050 году до 9 миллиардов человек, сообщает «Свободная Пресса».