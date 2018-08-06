Число жертв землетрясения в Индонезии продолжает расти

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 90 человек. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии. Источник отмечает, что в результате стихийного бедствия пострадали более 200 человек. Тысячи местных жителей эвакуированы в безопасные места. Стихия разрушила или повредила несколько тысяч домов.

Магнитуда подземных толчков достигала почти 7, землетрясение ощущалось и на популярном у туристов острове Бали.

В Ростуризме, в свою очередь подчёркивают, что в настоящий момент там не располагают информацией о том, что кто-то из наших соотечественников пострадал.



