Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает увеличиваться

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В Китае после взрыва на химическом заводе на востоке страны эвакуировали около четырёх тысяч человек. Как пишет РИА Новости, также отмечается, что в школах и детских садах, расположенных в зоне ЧП были прекращены занятия.

Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин дал правительству страны распоряжение оказать помощь всем пострадавшим от взрыва на химическом предприятии в районе Яньчэна и установить причины ЧП, отмечает RT.

Как пишет Ura.ru, по последним данным, жертвами трагедии стали уже 47 человек, еще 90 получили тяжелые травмы. По сообщениям местных СМИ, больницы в районе Яньчэна в общей сложности приняли около 640 пострадавших.

Ранее НСН сообщала, что на химическом заводе по производству фосфорных удобрений в городе Айн-Сохна на северо-востоке Египта произошел взрыв. В результате взрыва 8 человек погибли, еще 7 получили травмы.