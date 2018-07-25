Число жертв теракта в Сирии приблизилось к 200

Число жертв террористических атак в Сирии уже превысило 180 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, приводя данные «Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека» со штаб-квартирой в столице Великобритании.

Сразу несколько боевиков-смертников атаковали город Эс-Сувейда на юго-западе страны в среду, 25 июля. Наиболее мощная бомба сработала на рынке сельско-хозяйственной продукции, передаёт ТАСС. Террористы также попытались организовать захват нескольких окрестных деревень, однако получили отпор. Сообщается о ликвидации не менее двух десятков экстремистов.

Ответственность за вылазки взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещеная в Российской Федерации.