Число жертв теракта в Пакистане приблизилось к 130

Число погибших при взрыве во время предвыборного митинга в Мастунге провинции Белуджистан на западе страны увеличилось до 128 человек, передает РИА «Новости». Среди погибших — лидер партии «Белуджистан Авами» Навабзада Сирай Райсани.

Травмы различной степени тяжести получили 120 человек.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации).





Белуджистан — историческая область на северном побережье Индийского океана, расположенная на стыке регионов Ближний Восток и Индостан. Административно разделён на провинции, входящие в состав сопредельных государств: Афганистана (Гильменд, Кандагар), Ирана (Систан и Белуджистан) и Пакистана (Белуджистан). Господствующая религия: ислам (Ханафитский мазхаб).