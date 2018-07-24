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Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек

24 Июля 2018 в 18:35
Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек

Число жертв лесных пожаров на юго-востоке Греции возросло до 74 человек, сообщает Reuters.

Ранее было известно о 60 погибших, 156 пострадавших, в числе которых 16 детей. Ещё десять человек продолжают считаться пропавшими без вести.

Напомним, пожары в Греции начались 23 июля из-за сильной жары. В стране объявлен трёхдневный траур по жертвам стихии. Добавим, президент России Владимир Путин предложил руководству Греции оказать помощь в тушении пожаров, а также выразил соболезнования семьям погибших.

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