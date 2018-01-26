Число жертв пожара в Южной Корее увеличилось до 41

Число жертв пожара в больнице южнокорейского города Мильян возросло до 41. Также в результате происшествия пострадали не менее 79 человек, сообщает Газета.ру.

Пожар начался в отделении неотложной помощи на первом этаже больницы. Во время пожара в здании находились около 200 человек. Спасателям понадобилось почти два часа, чтобы подавить основные очаги возгорания, сообщает Ura.ru .

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин из-за ЧП собрал экстренное совещание, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .