Число жертв обрушения моста в Генуе может существенно возрасти

Количество погибших при обрушении пролета моста в Генуе может ощутимо возрасти. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление губернатора итальянской области Лигурия Джованни Тоти. По его словам, в настоящий момент на мечте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут оставаться люди. По последним данным, число погибших возросло до 37 человек.

В связи с произошедшим мэрия города объявила двухдневный траур по погибшим, подчёркивает RT.



Местные власти предполагают, что причиной ЧП, которое произошло накануне вечером, могло стать ослабление несущих конструкций. Состояние моста давно вызывало опасения у специалистов.

Между тем, Ura.ru отмечает, что интернет-пользователи обнаружили трещину, из-за которой, предположительно, и могло произойти обрушение моста. Отмечается, что дефект конструкции хорошо виден при просмотре карт на сервисе Googe Maps.