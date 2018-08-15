Среда
15 августа
USD 66.75
EUR 76.23
Горячие новости

Число жертв обрушения моста в Генуе может существенно возрасти

15 Августа 2018 в 13:06
Число жертв обрушения моста в Генуе может существенно возрасти

Количество погибших при обрушении пролета моста в Генуе может ощутимо возрасти. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление губернатора итальянской области Лигурия Джованни Тоти. По его словам, в настоящий момент на мечте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут оставаться люди. По последним данным, число погибших возросло до 37 человек.

В связи с произошедшим мэрия города объявила двухдневный траур по погибшим, подчёркивает RT.

Местные власти предполагают, что причиной ЧП, которое произошло накануне вечером, могло стать ослабление несущих конструкций. Состояние моста давно вызывало опасения у специалистов.

Между тем, Ura.ru отмечает, что интернет-пользователи обнаружили трещину, из-за которой, предположительно, и могло произойти обрушение моста. Отмечается, что дефект конструкции хорошо виден при просмотре карт на сервисе Googe Maps.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.