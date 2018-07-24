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Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 50

24 Июля 2018 в 09:12
Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 50

В Греции погибли полсотни человек в результате лесных пожаров. 26 трупов были обнаружены около города Рафина к востоку от столицы, а ранее сообщалось о 24 жертвах в районе Афин, пишет RT.

По данным EPT, всего пострадали 156 человек, из них 11 в критическом состоянии. Отмечается, что среди погибших есть много детей. В регионе введен режим ЧС. 

Напомним, в понедельник, 23 июля в курортной деревушке Мати погибли десятки людей после того, как оказались в огненной ловушке. Как сообщают «Новые Известия», это стало крупнейшей трагедией в Греции с августа 2007 года.

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