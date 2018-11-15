Число заявок на олимпиаду «Я – профессионал» выросло на 15 процентов

Более 350 тысяч студентов зарегистрировались на олимпиаду «Я – профессионал», что на 15% больше, чем в 2017 году. Регистрация продлится до 22 ноября. Участвовать в олимпиаде могут российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года.

В этом году более чем в два раза увеличилось число заявок из Москвы - 74 тысячи. Двукратный рост регистраций показали Курская (3 тысячи) и Новосибирская области (8 тысяч), Красноярский край (7 тысяч). А количество желающих из Республики Дагестан подскочило в шесть раз - до 9 тысяч.

«Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой в мае подписал президент Владимир Путин. Победители олимпиады смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Ранее в эфире НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил психологический дискомфорт любителей соцсетей реакцией мозга на поступающую информацию.

