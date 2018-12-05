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Число участников «Московского долголетия» достигнет 300 тыс человек

5 Декабря 2018 в 09:38
Число участников «Московского долголетия» достигнет 300 тыс человек

Не менее 300 тысяч человек присоединяться в течение ближайшего года к программе «Московское долголетие». О таких расчётах столичных властей сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр». Как уточнил градоначальник, сейчас уже записались больше 170 тысяч пожилых москвичей. По словам Собянина, цифры можно сопоставить с системой образования столицы.

Проект «Московское долголетие» организован для помощи горожанам старшего возраста. Он даёт возможность поправить здоровье, получить новые знания и навыки. Пожилые москвичи также развиваются творчески. Спортивные секции, творческие лаборатории, а также языковые курсы для старшего поколения открыты во всех районах мегаполиса. Все занятия бесплатны.

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