Число участников «Московского долголетия» достигнет 300 тыс человек

Не менее 300 тысяч человек присоединяться в течение ближайшего года к программе «Московское долголетие». О таких расчётах столичных властей сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр». Как уточнил градоначальник, сейчас уже записались больше 170 тысяч пожилых москвичей. По словам Собянина, цифры можно сопоставить с системой образования столицы.

Проект «Московское долголетие» организован для помощи горожанам старшего возраста. Он даёт возможность поправить здоровье, получить новые знания и навыки. Пожилые москвичи также развиваются творчески. Спортивные секции, творческие лаборатории, а также языковые курсы для старшего поколения открыты во всех районах мегаполиса. Все занятия бесплатны.