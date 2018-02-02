Число техногенных пожаров в Подмосковье сократилось на 17%

В Подмосковье сократилось количество техногенных пожаров. Так, в январе 2018 года их произошло на 17% меньше, чем в аналогичный период 2017 года. В то же время на 15% упало количество жертв подобных происшествий. Об этом рассказа заместитель председателя областного Кабмина Дмитрий Пестов, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Причиной такой динамики, как подчеркнул чиновник, является повышение оперативности реагирования пожарно-спасательных подразделений. К тому же за пять лет в регионе увеличилось число новых пожарных депо.

«За последние пять лет на территории Московской области по губернаторской программе уже поставлено на боевое дежурство 78 новых пожарных депо. Благодаря этому уже на 96% территории региона обеспечена возможность прибытия пожарных расчетов в нормативные сроки», - уточнил Пестов.

Напомним, что техногенным пожарам относятся пожары, происходящие в нежилых помещениях, а также в домах и квартирах, на транспорте и производственных объектах.