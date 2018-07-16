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Число регионов, поддерживающих изменение пенсионного законодательства, растет

16 Июля 2018 в 20:50
Число регионов, поддерживающих изменение пенсионного законодательства, растет

Законодательная дума Хабаровского края, Государственный Совет Республики Адыгея и Белгородская облдума постановили поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», передает РАПСИ.

Законопроект поддержали уже минимум 77 регионов, отрицательных отзывов на него не поступило.

Отзывы будут приниматься до 17 июля.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен в Госдуму в июне текущего года. Повышение порога выхода на пенсию будет проходить поэтапно. Такая мера, по мнению властей, позволит систематически индексировать выплаты. По предварительным оценкам, в случае принятия законопроекта к 2024 году средняя пенсия может вырасти до 24 тысяч рублей.

Кроме того, в Минтруда уже пообещали уделить внимание вопросам дискриминации сотрудников по возрастному признаку. Как рассказал замминистра Андрей Пудов, для этого будет введён мониторинг на федеральном и региональном уровнях, также ведомство намерено следить за соблюдением условий труда пожилых сотрудников в режиме онлайн.

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