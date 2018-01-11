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Число противников абортов за 20 лет выросло в три раза

11 Января 2018 в 12:19
Число противников абортов за 20 лет выросло в три раза

В России за последние 20 раз увеличилось: если раньше оно составляло 12%, то теперь этот показатель достиг 35%. Такие данные показал опрос «Левада-центра». Согласно статистике, среди женщин эту процедуру считают недопустимой 37%, среди мужчин – 31%. Такого мнения они придерживаются и по отношению к семьям с очень низким доходом.

В свою очередь, социологи рассказали, что каждая третья женщина не поощряет аборты из-за финансового неблагополучия, сообщают «Известия».

 Стоит отметить, что за 20 лет также выросло число россиян, которые не одобряют однополые браки. Сейчас этот показатель достиг 83%.

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