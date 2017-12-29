Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге увеличилось

Количество пострадавших из-за теракта в супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге увеличилось до 18. Ещё четыре человека ночью обратились за медицинской помощью. Трое из них остались в стационаре больницы. Об этом 29 декабря рассказала вице-губернатор города Анна Митянина.

Напомним, взрыв прогремел в супермаркете 27 декабря. Сработало самодельное взрывное устройство, которые было начинено поражающими элементами. На следующий день президент РФ Владимир Путин признал произошедшее терактом, сообщает Ura.ru .