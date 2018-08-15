Число погибших в Генуе продолжает увеличиваться

Число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на Reportage Online, источник отмечает, что трое из них – несовершеннолетние.

Спасатели подчёркивают, что в общей сложности во время обрушения с моста упало порядка 30 автомобилей. Не исключено, что под завалами до сих пор могут находиться под завалами.

Как отмечают «Новые Известия»,накануне вечером министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли сообщил, что причиной инцидента могли стали недостатки в техническом обслуживании моста. Также есть версия о том, что обрушения многотонной конструкции произошло после удара молнии, подчеркивает RT.

Мэрия города объявила двухдневный траур по погибшим в результате произошедшего.