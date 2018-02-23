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Число погибших в ДТП в Кемеровской области возросло

23 Февраля 2018 в 00:44

Число погибших при столкновении автобуса, который ехал из Красноярского края в курортный поселок Шерегеш, и грузовика на трассе «Сибирь» в Кемеровской области увеличилось до шести человек, сообщили ТАСС в администрации Чебулинского района, на территории которого произошло ДТП. Число пострадавших в ДТП уточняется.

По предварительной информации, заднюю часть автобуса занесло, и он выехал на встречную полосу.

Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю и осуществлял перевозку 50 пассажиров, в салоне находились два водителя, а грузовик был из Самарской области. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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