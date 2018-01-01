Число погибших при протестах в Иране возросло втрое

До 12-ти человек возросло число погибших в ходе массовых акций протеста в Иране. Как отмечают СМИ, два человека погибли в субботу, еще десять – в воскресенье, 31 декабря.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранскую полицию, протестующие пытались захватить полицейские участки и военные базы.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Люди вышли на улицы из-за высоких цен на продукты питания, роста безработицы и коррупции. На фоне протестов власти Ирана заблокировали «Телеграм» и «Игстаграм».

Власти США раскритиковали действия Тегерана против протестующих, а также официально поддержали участников митингов.

Между тем, протесты в Иране вряд ли приведут к сменен режима. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. При этом востоковед отметил, что нынешние волнения стали самыми крупными в Иране с 2009 года.