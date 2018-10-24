Число фальшивых денежных знаков в России сократилось

Центральный банк РФ сообщил о сокращении поддельных денежных знаков в третьем квартале 2018 года на 2,5%. Их общее количество в настоящее время составляет 10 467 штук, что на 267 штук меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди выявленных поддельных денежных средств чаще всего - 7 616 единиц - встречаются пятитысячные купюры, сообщает «Русская планета».

Количество поддельных тысячных купюр – 2 425. Выявлены фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей (95 штук) и 200 рублей (3 штуки). Также обнаружены 37 поддельных монет, четыре из которых номиналом 10 рублей, 32 – номиналом 5 рублей и одна рублевая монета.

Ранее НСН сообщала, что глава Гознака Аркадий Трачук предложил модернизировать российские банкноты. По его мнению, разработанная в 90-х годах концепция российских банкнот, устарела и требует значительных изменений в дизайне. Трачук сообщил о работе над поиском новых решений, которые могут быть использованы для модернизации. Он отметил, что окончательное решение должен принять Банк России.

Исполнительный вице-президент Ассоциация российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что банкноты нуждаются в новом дизайне и защите.





