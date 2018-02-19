Число аптек в РФ может резко сократиться

В России может резко сократиться число аптек. К таким последствиям может привести законопроект, который разрешает продовольственным магазинам продавать безрецептурные препараты. Некоторые сети аптек могут закрыть до половины своих точек, сообщает «Коммерсант».

Под удар, в основном, попадут фармацевтические торговые точки, которые расположены рядом с продуктовыми магазинами, сообщает Ura.ru.

Напомним, публичные обсуждения законопроекта, который разрешает продовольственным магазинам продавать безрецептурные лекарства, завершились 17 января. В то же время в Минздраве такую инициативу раскритиковали. В ведомстве усомнились в том, что продуктовые магазины смогут обеспечить необходимые условия хранения некоторых препаратов, сообщает RT.

Ранее была утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в здравоохранении. Документ предлагает обязать продавцов в аптеках рассказывать покупателям о дешёвых аналогах лекарств, сообщает «ФедералПресс» .