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Чиновникам разрешили не раскрывать данные о криптовалюте

10 Января 2018 в 11:54
Чиновникам разрешили не раскрывать данные о криптовалюте

Российским чиновникам разрешили не раскрывать сведения о криптовалюте. В то же время если им кто-то из родственников или друзей подарил настоящие деньги, а не виртуальные, госслужащим придётся рассказать. Такие положения прописаны в рекомендациях для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году», которые разработал Минтруд, сообщают «Известия».

В то же время чиновников попросили указывать другие места работы, если они существуют. Ещё один пункт, который придётся прописать госслужащему – место обучения ребёнка.

Напомним, президент РФ, члены правительства, сотрудники администрации президента, а также федеральные госслужащие должны будут предоставить декларации о доходах и расходах до 1 апреля, сообщает Ura.ru.

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