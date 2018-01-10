Чиновникам разрешили не раскрывать данные о криптовалюте

Российским чиновникам разрешили не раскрывать сведения о криптовалюте. В то же время если им кто-то из родственников или друзей подарил настоящие деньги, а не виртуальные, госслужащим придётся рассказать. Такие положения прописаны в рекомендациях для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году», которые разработал Минтруд, сообщают «Известия» .

В то же время чиновников попросили указывать другие места работы, если они существуют. Ещё один пункт, который придётся прописать госслужащему – место обучения ребёнка.

Напомним, президент РФ, члены правительства, сотрудники администрации президента, а также федеральные госслужащие должны будут предоставить декларации о доходах и расходах до 1 апреля, сообщает Ura.ru .