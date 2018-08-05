Воскресенье
05 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Чиновник обматерил людей на церемонии открытия фонаря

5 Августа 2018 в 16:00

Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обругал нецензурными словами местных жителей во время праздничной церемонии открытия уличного фонаря в селе Холмец. Об этом случае рассказывает издание «Караван+Я».

Как сообщают журналисты, чиновнику пришлись не по душе высказывания людей о том, что фонарь должен освещать дорогу, а не нежилое строение. После этого Дубов заявил собравшимся сельчанам, что «это не их ума дело», а также стал ругаться, используя ненормативную лексику, после того, как его попросили не курить в присутствии детей.

В завершении своего матерного выступления Дубов навал жителей села деклассированной пьяной толпой и пообещал, что из-за их недовольства районные власти впредь не будут заниматься проблемами этого населённого пункта для примера другим.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.