Чиновник обматерил людей на церемонии открытия фонаря

Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обругал нецензурными словами местных жителей во время праздничной церемонии открытия уличного фонаря в селе Холмец. Об этом случае рассказывает издание «Караван+Я».

Как сообщают журналисты, чиновнику пришлись не по душе высказывания людей о том, что фонарь должен освещать дорогу, а не нежилое строение. После этого Дубов заявил собравшимся сельчанам, что «это не их ума дело», а также стал ругаться, используя ненормативную лексику, после того, как его попросили не курить в присутствии детей.

В завершении своего матерного выступления Дубов навал жителей села деклассированной пьяной толпой и пообещал, что из-за их недовольства районные власти впредь не будут заниматься проблемами этого населённого пункта для примера другим.