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Чиновницу на Камчатке уволили после предложения «чпокнуть» пенсионера

26 Ноября 2018 в 13:59
Чиновницу на Камчатке уволили после предложения «чпокнуть» пенсионера

Правительство Камчатского края уволило чиновницу, предложившую «чпокнуть» дротиком пенсионера, который пришел к зданию региональной администрации с обрезом ружья. Власти расценили ее высказывание нарушением этики госслужащих, передает Ura.ru.

Инцидент произошел 19 ноября. 67-летний мужчина пришел к зданию администрации в Петропавловске-Камчатском с предметом, похожим на оружие. В администрацию его не впустила охрана, которая вызвала на помощь бойцов Росгвардии. Одна из сотрудниц правительства снимала происходящее на камеру. В комментариях к видео она сказала: «Это только дротиком, как животное, чпок. Чтобы он отрубился. Потому что непонятно, что у него в голове».

Чиновница отправлена в отставку, а в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Ранее была отправлена в отставку министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, которая утверждала, что вполне можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. После этого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко начал эксперимент, в ходе которого он в течение месяца питался на эту сумму. О результатах собственного опыта он рассказал в эфире НСН. 



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