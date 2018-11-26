Чиновницу на Камчатке уволили после предложения «чпокнуть» пенсионера

Правительство Камчатского края уволило чиновницу, предложившую «чпокнуть» дротиком пенсионера, который пришел к зданию региональной администрации с обрезом ружья. Власти расценили ее высказывание нарушением этики госслужащих, передает Ura.ru.

Инцидент произошел 19 ноября. 67-летний мужчина пришел к зданию администрации в Петропавловске-Камчатском с предметом, похожим на оружие. В администрацию его не впустила охрана, которая вызвала на помощь бойцов Росгвардии. Одна из сотрудниц правительства снимала происходящее на камеру. В комментариях к видео она сказала: «Это только дротиком, как животное, чпок. Чтобы он отрубился. Потому что непонятно, что у него в голове».

Чиновница отправлена в отставку, а в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Ранее была отправлена в отставку министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, которая утверждала, что вполне можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. После этого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко начал эксперимент, в ходе которого он в течение месяца питался на эту сумму. О результатах собственного опыта он рассказал в эфире НСН.







