Суббота
09 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Чиновница в Татарстане отказалась от автомобиля на 8 марта

9 Марта 2019 в 20:00
Чиновница в Татарстане отказалась от автомобиля на 8 марта

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от подаренного ей на 8 Марта автомобиля Porsche. Об этом пишет агентство «Татар-информ».

Элитный автомобиль чиновнице подарил ее молодой человек. Однако, она попросила его продать Porsche и инвестировать деньги в развитие Татарстана.

«Это и есть лучший для меня подарок» - сказала Минуллина.

Минуллина объяснила поступок тем, что как госслужащая не имеет право принимать подарки стоимостью свыше 3000 рублей и, к тому же, постоянно находится в командировках.

Ранее чиновница просила совета о том, что делать с подаренным автомобилем, у Леонида Якубовича, который посетил Татарстан. Видео с этой встречи разместил в своем аккаунте в  Instagram президент республики Рустам Минниханов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.