Чиновница в Татарстане отказалась от автомобиля на 8 марта

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от подаренного ей на 8 Марта автомобиля Porsche. Об этом пишет агентство «Татар-информ».

Элитный автомобиль чиновнице подарил ее молодой человек. Однако, она попросила его продать Porsche и инвестировать деньги в развитие Татарстана.

«Это и есть лучший для меня подарок» - сказала Минуллина.

Минуллина объяснила поступок тем, что как госслужащая не имеет право принимать подарки стоимостью свыше 3000 рублей и, к тому же, постоянно находится в командировках.

Ранее чиновница просила совета о том, что делать с подаренным автомобилем, у Леонида Якубовича, который посетил Татарстан. Видео с этой встречи разместил в своем аккаунте в Instagram президент республики Рустам Минниханов.