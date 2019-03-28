Чиновница уволилась после присяги мэра Белгорода под «Звездные войны». Видео

Глава городского управления культуры Белгорода Людмила Грекова ушла в отставку после курьёза во время принятия присяги новым мэром Юрием Галдуном. Церемония прошла под музыку из серии фильмов «Звездные войны». Грекова как раз отвечала за музыкальное сопровождение, отмечает Ura.ru .

Сама чиновница рассказал, что сотрудники администрации хотели задействовать более современную композицию, однако, по оплошности, не проверили, откуда она.

Ранее в интернете появилось видеозапись с церемонии присяг градоначальника. Новый мэр поднимается на сцену в сопровождении главной музыкальной темы из «Звёздных войн».

Как отмечает «ФедералПресс» , из администрации Белгорода также ушли глава по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, руководитель аппарата мэрии Владимир Мерзлякин.