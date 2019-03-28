Чиновница уволилась после присяги мэра Белгорода под «Звездные войны». Видео

Глава городского управления культуры Белгорода Людмила Грекова ушла в отставку после курьёза во время принятия присяги новым мэром Юрием Галдуном. Церемония прошла под музыку из серии фильмов «Звездные войны». Грекова как раз отвечала за музыкальное сопровождение, отмечает Ura.ru.
Сама чиновница рассказал, что сотрудники администрации хотели задействовать более современную композицию, однако, по оплошности, не проверили, откуда она.
Ранее в интернете появилось видеозапись с церемонии присяг градоначальника. Новый мэр поднимается на сцену в сопровождении главной музыкальной темы из «Звёздных войн».
Как отмечает «ФедералПресс», из администрации Белгорода также ушли глава по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, руководитель аппарата мэрии Владимир Мерзлякин.