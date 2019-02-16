Чили направляет в Венесуэлу гумпомощь

Правительство Чили приняло решение направить в Венесуэлу 17 тонн гуманитарной помощи, сообщило МВД страны.

В состав груза входят медикаменты, продукты питания и средства гигиены первой необходимости. В Чили проживают более 288 тысяч граждан Венесуэлы.

МВД Чили не уточнило, каким путем планируется доставить помощь

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро.

Венесуэла переживает острую фазу политического кризиса. Ранее НСН сообщала, что исход венесуэльцев, обусловленный экономическим и политическим кризисами на родине, с 2015 года достиг отметки в три миллиона человек. Эмиграция резко возросла за последние шесть месяцев. Основной поток людей принимают Колумбия и Перу.