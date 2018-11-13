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Четырёх жителей Челябинской области суд признал террористами

13 Ноября 2018 в 19:23
Четырёх жителей Челябинской области суд признал террористами
Приволжский окружной военный суд вынес приговор четырем жителям Челябинской области, членам запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, лидер группировки получил 16 лет колонии строгого режима, также он должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Как писало «URA.RU», 6 ноября стало известно, что в Татарстане задержали возможных руководителей террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (деятельность на территории РФ запрещена). Предполагается, что члены организации были готовы пойти на радикальные шаги, включая свержение законной власти. Кроме того, задержанные привлекали в ряды организации мусульман, чтобы увеличить боевые формирования и действовать на Ближнем Востоке.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, что отказ Запада и России объединиться в борьбе с терроризмом после слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой» приведёт к коллапсу.

«На сегодняшний момент особенного различия в идеологии и действиях этих бандитов я не вижу, как Бортников это и подчеркнул. Надо признать, что переливание бандитов из одной организации в другую происходит, в основном, в ситуации, когда где-то больше платят. Если ИГИЛ пощипали прилично, то они постараются подойти к “Аль-Каиде”, если “Аль-Каиду” разбомбили, то бегут туда, где спасается ИГИЛ. По всему миру позиция, что эти две организации очень близки друг другу и уже или готовы, или начали объединяться. Для всего мира терроризм является проблемой номер 1, поэтому какими бы у нас ни были отношения с американцами или с другими западными оппонентами, мы придём к мнению, что если мы не объединимся, то мы получим коллапс, который, возможно, в ближайшее время будет нас ожидать», - отметил Гончаров.

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