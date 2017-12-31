Четыре варианта войны на Корейском полуострове обсуждают в Токио

Вооруженный конфликт на Корейском полуострове может развиваться по одному из четырех сценариев. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в Национальном совете безопасности страны.

По мнению аналитиков, на Корейском полуострове может произойти столкновение между вооружёнными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР или же ракетный удар Пхеньяна по Японии.

Правительство Японии уже приступило к обсуждению возможного ответа на любое развитие событий. Синдзо Абэ уже провел совещание с советниками на предмет военной помощи со стороны США. В частности, обсуждалось сколько военных могут быть присланы Вашингтоном в качестве подкрепление, пишет RT.