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Четыре человека погибли из-за пожара в Подмосковье

9 Января 2018 в 09:40
Четыре человека погибли из-за пожара в Подмосковье

Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара в подмосковном Сергиевом Посаде. Возгорание произошло в квартире жилого дома. Пока на месте работали пожарные, 27 человек были эвакуированы из здания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания. В настоящий момент возгорание удалось ликвидировать, сообщает «Свободная Пресса».

В тушении пожара приняли участие 39 человек, а также 12 единиц техники, сообщает РЕН ТВ.

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