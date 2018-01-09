Четыре человека погибли из-за пожара в Подмосковье

Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара в подмосковном Сергиевом Посаде. Возгорание произошло в квартире жилого дома. Пока на месте работали пожарные, 27 человек были эвакуированы из здания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания. В настоящий момент возгорание удалось ликвидировать, сообщает «Свободная Пресса» .

В тушении пожара приняли участие 39 человек, а также 12 единиц техники, сообщает РЕН ТВ .